İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik başlattığı "Gerçek Vaad 4" operasyonunda saldırı dozajını artırarak yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Ordudan yapılan resmi açıklamada, operasyonun üçüncü ve dördüncü dalgalarının başarıyla icra edildiği ve İsrail’in kritik askeri noktalarının doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırı dalgalarında özellikle stratejik öneme sahip merkezlerin vurulduğu vurgulanırken; Hayfa’daki deniz üssü ile savaş gemilerinin bulunduğu liman sahası, Ramat David Hava Üssü ve Savunma Bakanlığı’nın yer aldığı Hakirya yerleşkesinin ateş altına alındığı kaydedildi. Ayrıca Beyt Şemeş ve Aşdod bölgelerinde bulunan askeri-sanayi tesislerinin de operasyon menziline girdiği ifade edildi.

“Bu daha başlangıç” vurgusu

Tahran yönetimi, bu hamlelerin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizerek daha sert bir uyarıda bulundu. Operasyonların kapsamının her an genişletilebileceğini hatırlatan Devrim Muhafızları, bölgedeki hem sabit hem de hareketli hedeflerin füze ve insansız hava araçlarıyla hassas bir şekilde takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, gelecek saldırı dalgalarının "Gerçek Vaad 3" dönemindeki tecrübeler ışığında çok daha yıkıcı ve geniş çaplı olacağı mesajı verildi.