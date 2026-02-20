ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla sınırlı kapsamlı bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal’dan dikkat çeken iddia

ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler devam ederken, The Wall Street Journal’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik askeri seçenekleri gündemine aldığı belirtildi. Haberde, Trump’ın İran’ı nükleer anlaşmayı kabul etmeye zorlamak amacıyla sınırlı bir saldırı ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.

Kaynaklara göre, planın hayata geçirilmesi durumunda operasyonun, geniş çaplı bir misillemeye yol açmadan İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediği, saldırının ise İran’daki askeri ve hükümet tesislerine yönelik olabileceği aktarıldı. Ayrıca söz konusu planın onaylanması halinde operasyonun kısa süre içinde gerçekleştirilebileceği ileri sürüldü.

Geniş çaplı operasyon ihtimali de gündemde

Haberde, İran’ın ABD’nin taleplerini reddetmesi halinde daha kapsamlı askeri adımların da seçenekler arasında yer aldığı kaydedildi. Bu kapsamda, rejim değişikliğine yol açabilecek geniş ölçekli operasyon senaryolarının da değerlendirildiği öne sürüldü.

Trump’ın olası bir askeri müdahale konusunda henüz kesin karar vermediği belirtilirken, seçenekler arasında yaklaşık bir hafta sürebilecek yoğun askeri harekât planlarının yanı sıra, yalnızca belirli hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha sınırlı operasyon alternatiflerinin bulunduğu ifade edildi.

ABD yönetiminde endişeler dile getiriliyor

Öte yandan haberde, bazı ABD’li yetkililerin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin sert karşılık doğurabileceği ve bunun Ortadoğu genelinde daha geniş çaplı bir çatışma riskini beraberinde getirebileceği yönünde endişe taşıdığı bilgisine yer verildi.