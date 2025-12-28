1925'te İstanbul Erkek Lisesi'nde hangi yazar öğretmenlerinin sandalyesine iğne koyduğu için okuldan atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin liralık sorunun yanıtı araştırılıyor.

A. Orhan Veli Kanık

B. Sait Faik Asabıyanık

C. Attila İlhan

D. Can Yücel

Sorunun yanıtı Sait Faik olacak.

İstanbul Erkek Lisesi tarihinin en ilginç olaylarından biri olan 1925 yılındaki "iğne olayı", Türk edebiyatının dev ismi Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını değiştirdi. Edebiyat meraklıları ve genel kültür yarışması takipçileri tarafından sıkça araştırılan bu konu, bir yazarın disiplin kurulu kararıyla okuldan uzaklaştırılmasının ötesinde bir sürgün hikayesini barındırdı. Sait Faik ve sınıf arkadaşlarının dahil olduğu bu olay, yazarın eğitim hayatını Bursa'ya taşımasına ve edebi kimliğinin şekillenmesine zemin hazırladı.

1925 yılında gerçekleşen hadise, edebiyat tarihinde "41'ler olayı" olarak da biliniyor. Öğretmenin sandalyesine iğne konulmasıyla başlayan süreç, dönemin disiplin anlayışı gereği toplu bir cezalandırmaya dönüştü. Aralarında Sait Faik Abasıyanık'ın da bulunduğu 41 öğrencinin İstanbul'dan Bursa'ya gönderilmesi, yazarın öykülerindeki çevre gözlemlerinin ve insan manzaralarının temelini oluşturduğu bir dönemi başlattı. Bu tarihi olay, günümüzde hala en popüler genel kültür soruları arasında yerini koruyor.

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

18 Kasım 1906 tarihinde Adapazarı'nda doğan Sait Faik Abasıyanık, modern Türk öykücülüğünün öncü ismidir. Klasik öykü yapısını yıkarak küçük insanlara, balıkçılara ve sokaktaki hayata odaklanan yazar, Burgazada'daki doğayı lirik bir dille anlattı. Eserlerinde kullandığı samimi dil ve gözlem yeteneği, onu Türk edebiyatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. "İstanbul Öykücüsü" olarak anılan yazar, bireyin iç dünyasını ve toplumsal yaşamı harmanlayarak Türk öykücülüğünde yeni bir çığır açtı.

1925 İstanbul Erkek Lisesi Olayı ve Disiplin Kararı

1925 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde onuncu sınıf öğrencisi olarak eğitim gördüğü sırada Sait Faik, tarihe "iğne olayı" olarak geçen bir eyleme karıştı. Arapça öğretmeni "Arap İzzet Efendi"nin sandalyesine iğne konulması üzerine çıkan krizde, sınıftaki hiçbir öğrencinin faili açıklamaması üzerine disiplin kurulu sert bir karar aldı. Aralarında Sait Faik Abasıyanık'ın da bulunduğu 41 öğrencinin tamamı okuldan atıldı. Bu toplu ihraç kararı, dönemin en prestijli eğitim kurumlarından birinde yaşanan en büyük disiplin vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bursa Erkek Lisesi'ne Sürgün ve Edebi Etkileri

İstanbul'dan atılan 41 öğrenci, eğitimlerini tamamlamak üzere Bursa Erkek Lisesi'ne gönderildi. Sait Faik, 1928 yılında bu liseden mezun olarak eğitim hayatına devam etti. Bursa'nın doğası ve sakinliği, yazarın ilk yazı denemelerini ve öykü taslaklarını oluşturduğu verimli bir döneme dönüştü. Bu zorunlu yer değişikliği, onu farklı coğrafyaların insanlarıyla buluşturan ve gözlem yeteneğini pekiştiren bir başlangıç oldu. Bugün İstanbul Erkek Lisesi bahçesinde, mezun olamasa da yazarın anısını yaşatan bir büst bulunmaktadır.