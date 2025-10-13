Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilan edilen "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde, Ege Bölgesi'nin önemli illeri olan İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli'deki eğitim kurumlarında eş zamanlı ve kapsamlı tahliye tatbikatları düzenledi. Bu geniş çaplı tatbikatlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin afet anında doğru davranış biçimlerini refleks haline getirmelerini sağlamayı ve okulların afetlere karşı direncini artırmayı hedefledi.

İzmir'de 650 kişilik başarılı tahliye

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Gazi Ortaokulu, tatbikatın merkezlerinden biri oldu ve okuldaki 610 öğrenci ile 46 öğretmenin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği okul alarmının çalmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarında anında "çök-kapan-tutun" pozisyonunu uyguladı. İlk şok anının ardından öğrenciler, öğretmenlerinin disiplinli koordinasyonu altında binayı kontrollü bir şekilde tahliye ederek okul bahçesindeki güvenli toplanma alanında bir araya geldi. Tatbikatın son bölümünde ise "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" hakkında bilgilendirme yapılarak, her evde bulunması gereken afet çantasının içeriği ve kullanımı detaylıca tanıtıldı.

Aydın’da AFAD ve itfaiye desteğiyle çok boyutlu senaryo

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikat, çok yönlü bir senaryoyu içeriyordu. Siren sesiyle birlikte tüm okul personeli ve öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladıktan sonra hızla binayı tahliye etmeye başladı. Senaryo kapsamında sınıflarında mahsur kalan öğrencilere, olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri anında müdahale ederek güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Tatbikat, deprem sonrası oluşabilecek yangın senaryosuyla devam etti. İtfaiye personeli, yangın anında izlenmesi gereken yollar, doğru hareket tarzları ve yangın tüpünün etkin kullanımına dair öğrencilere uygulamalı eğitim ve detaylı bilgilendirme yaptı.

Uşak'ta yaşam üçgeni ve disiplinli toplanma

Uşak genelinde saat 11.00’de eş zamanlı çalan sirenlerle başlayan tatbikat kapsamında, özellikle TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu’nda yoğun bir çalışma gözlendi. Öğrenciler, sıralarının kenarlarında hızla "yaşam üçgeni" oluşturarak deprem anı hazırlığını gösterdi. İkinci siren sesiyle birlikte öğrenciler, yangın ve merdiven tahliye kurallarına uygun şekilde binaları boşalttı ve okul bahçesinde önceden belirlenen güvenli bölgelerde sınıflarına göre düzenli daireler oluşturdu. Tahliyenin ardından her öğretmen, kendi sınıfının yoklamasını alarak olası kayıp durumlarını tespit etti ve sonuçlar hızlıca okul yönetimine ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi.

Denizli’de AKUB ekiplerinden kapsamlı bilgilendirme

Denizli’deki Hayırseverler Ortaokulu’nda düzenlenen tatbikata, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlileri de katıldı. AKUB görevlileri, öğrencilere afetlerin türleri ve afet anında yapılması gereken kritik davranışlara ilişkin detaylı bir eğitim verdi. Eğitimin hemen ardından çalan yangın sireniyle birlikte öğretmenler ve öğrenciler, belirlenen tahliye planına uyarak kontrollü bir şekilde okul bahçesindeki toplanma alanında toplandı. Tatbikat süresince, olası bir gerçek afet durumuna hazırlık amacıyla sağlık ekipleri ve diğer arama kurtarma personeli, okul çevresinde hazır bir şekilde bekletildi. Bu eş zamanlı tatbikatlar zinciri, bölgedeki okulların afetlere hazırlık seviyesini artırma kararlılığını gösterdi.