Türkiye Basketbol Ligi’nde üst sıralar için mücadelesini sürdüren Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, pivot pozisyonunda görev yapan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ligde istikrarlı performans

Sezonun geride kalan 18 haftasında 13 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla ligde 5. sırada bulunuyor. Puan tablosunda daha üst basamaklara yükselmeyi hedefleyen Göztepe Basketbol, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Kılıçarslan Şenkahya Göztepe’de

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, 2000 doğumlu ve 2.10 metre boyundaki pivot Kılıçarslan Şenkahya, sezonun geri kalan bölümünde Göztepe Basketbol forması giyecek. Geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim’de geçiren genç oyuncu, bu sezona ise Semt77 Yalovaspor’da başlamıştı.

Kulüpten açıklama

Transferle ilgili kulüp açıklamasında, “Pivot pozisyonunda görev yapan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşmaya vardık. Oyuncumuza sarı-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.