Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında kuvvet ve core çalışması

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah idmanı kuvvet ve core çalışmalarıyla başladı.

Oyuncuların fiziksel dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bu bölümde, kondisyon ağırlıklı egzersizler ön plana çıktı.

Antrenmanın ilerleyen dakikalarında ise futbolcular sahaya inerek düz koşu, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Teknik ekip, oyuncuların saha içi dayanıklılığını artırmak için yoğun tempo uyguladı.

Akşam idmanında pas ve şut pratiği

Günün ikinci antrenmanında Stoilov yönetimindeki futbolcular, pas organizasyonlarına ağırlık verdi. Ardından gerçekleştirilen orta ve şut çalışmasında hücum oyuncuları bireysel bitiricilik üzerine özel antrenman yaptı.

Akşam saatlerinde yapılan son bölümde ise dar alanda oyun oynanarak futbolcuların refleksleri ve kısa pas temposu test edildi.

Sarı-Kırmızılılar deplasman yolcusu

Hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, maçtan galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.