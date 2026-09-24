Son Mühür- CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, partinin 103.kuruluş etkinliklerine katılmamasını eleştirmesini gerekçe gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi üzerine yaptığı açıklamada,

“Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

“İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.

Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.”

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.” mesajı vermişti.

Bu kez eleştiri dozu yüksek...



Kılıçdaroğlu'nun yumuşak bir dille ele aldığı istifa sürecine CHPİletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın yaklaşımı çok daha sert oldu.

''Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılanlar CHP’yi değil, siyaseti bırakmıştır.

Sayın Mansur Yavaş da CHP’den ayrılmamış; fiilen siyaseti bırakmıştır'' iddiasını gündeme getiren Fırat, gerekçelerini maddeler halinde sıraladı.

Özel'in teşekkürü siyasi etiğe yakışmaz...



Buna göre;

1- Artık muhalefetin ortak adayı olamaz.

2- AK Parti’ye katılması hâlinde yeniden belediye başkanı seçilmesi; bağımsız kalması hâlinde ise aynı siyasal gücü koruyarak adaylığını sürdürebilmesi mümkün değildir.

3- Ankara’daki asıl mesele Mansur Yavaş’ın siyasi geleceği değil, geride bırakacağı siyasi tablodur. Ayrılan ilçe belediye başkanlarının önemli bölümünün AK Parti’ye geçmesi hâlinde yalnızca ilçeler değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki denge de değişecektir. Bunun sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yönetiminin AK Parti’ye geçmesi söz konusu olacaktır.

4- Bu nedenle Sayın Özgür Özel’in Mansur beye istifası nedeniyle ettiği teşekkür gereksiz ve siyasi etikle bağdaşmamaktadır.

Ankara, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazanıldı. Kaybedilmesi hâlinde ise tartışılması gereken yalnızca Mansur Yavaş’ın tercihi değil, Ankara’yı bu noktaya taşıyan siyasi süreç ve bu süreçte alınan kararların sorumluluğu olacaktır. Bu fatura Özgür Özel’indir.

5- Fakat mesele yalnızca Ankara değildir.

CHP, ikinci yüzyılın siyasetini ve kadrolarını kurarak yoluna devam edecektir.

Ali Haydar Fırat, ''Kişiler gider, makamlar değişir, dönemler kapanır. Cumhuriyet Halk Partisi kalır'' ifadesiyle Mansur Yavaş'ın istifasının CHP'ye olumsuz anlamda etkilemeyeceğini savundu.

