İstanbul merkezli borsa ve sermaye piyasası soruşturmasında beklenen adli karar çıktı. Aralarında finans ve sigorta sektörünün tanınmış isimlerinin de yer aldığı operasyonda, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüphenin tamamı hakkında hukuki süreç tamamlandı.

Bilanço ağır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi ilk etapta, geriye kalan 3 kilit isim ise gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borsa soruşturmasında önemli isimlere kıskaç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, piyasadaki usulsüz işlemleri uzun süredir mercek altında tutuyordu. Düğmeye basılmasıyla birlikte operasyon derinleşti. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından tablo netleşti. Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 kişilik liste, doğrudan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

17 kişi cezaevinde

Nöbetçi hakimlikte maraton gece boyunca sürdü. İlk duruşmada mahkeme, dosyadaki delil durumunu göz önüne alarak 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Kritik isimler için karar ise sonradan geldi. Mahkeme sorgusu uzayan Tera Holding yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı da tutuklanarak cezaevine yollandı. Böylece dosyada tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.

3 kişiye adli kontrol

Soruşturmada tutuklama talebiyle sevk edilen isimlerden sadece 3’ü serbest kaldı. Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Sermaye piyasalarını sarsan dev soruşturmada savcılığın incelemesi derinleşerek devam ediyor.

