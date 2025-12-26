Son Mühür/ Merve Turan - Kemalpaşa Ramada Otel’de düzenlenen KESİAD Geleneksel Perşembe Buluşması’na kamu, sanayi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Toplantıya Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Salman Eldeş, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Figen Akdemir, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu ile çok sayıda KESİAD üyesi sanayici katılım sağladı.

“Üretimi sürdürmek başlı başına başarı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, derneğin 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaları aktararak ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.2025 yılının sanayi ve üretim sektörü açısından son derece zorlayıcı geçtiğini belirten Işıklı, yüksek enflasyon, artan kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeleri ciddi biçimde etkilediğini ifade etti. Sanayi üretim endekslerindeki dalgalanma ve iç talepteki yavaşlamanın işletmelerin nakit akışını ve yatırım planlarını zorlaştırdığını vurgulayan Işıklı, enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışın üretim maliyetlerini yukarı çektiğini söyledi.

Işıklı, tüm bu koşullar altında sanayicilerin bir yandan rekabet gücünü korumaya, diğer yandan istihdamı sürdürmeye çalıştığını belirterek, üretimi devam ettirmenin başlı başına bir başarı haline geldiğini dile getirdi.

“Öngörülebilirlik en büyük beklenti”

Üreten bir ekonominin güçlü bir Cumhuriyetin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Işıklı, KESİAD’ın yıl boyunca bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Işıklı, sanayicinin önünü görebildiği, finansmana erişimin mümkün olduğu ve üretimi merkeze alan politikaların hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Işıklı, KESİAD’ın Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da sanayicinin sesi olmaya ve ortak aklı güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

“Savunma sanayi ön plana çıkıyor”

Toplantıda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Akçaoğlu da bir sunum yaptı. 2026 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Akçaoğlu, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin savunma sanayini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Akçaoğlu, sanayi firmalarının bu alanlara yönelerek ürün çeşitliliğini artırmasının makul ve stratejik bir adım olabileceğini söyledi.

Sponsor firmadan sunum

Etkinliğin sponsorluğunu üstlenen Mori Mimarlık adına Melike Elif Salman da bir sunum gerçekleştirdi. Salman, firmanın kurumsal yapısı ve hizmet alanları hakkında bilgi vererek, İzmir ve Ege Bölgesi’nde yürütülen projelere değindi. Bölgenin sanayi ve ticaret potansiyeline katkı sunacak iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.