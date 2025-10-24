Teknoloji dünyasında Samsung’un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra merak konusu oldu. Akıllı telefon sektöründe her lansman öncesi heyecan artıyor. Kullanıcılar hem çıkış tarihi hem de Türkiye’deki fiyatı hakkında net bilgiler bekliyor. Özellikle amiral gemisi modellerde sunulan yenilikler ve teknik özellikler, tüketicilerin tercihlerini belirliyor.

Önceki modellerden yola çıkarak S26 Ultra’nın beklenen çıkış tarihi, fiyat aralığı ve sızdırılan donanım detayları teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Şirketin geleneksel Unpacked etkinliği yine dünyanın dört bir yanında ses getirecek gibi görünüyor. Bu süreçte, yeni modelin rekabet gücü ve sunduğu performans özellikleri de önemli bir gündem yaratıyor.

S26 Ultra ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın lansmanı için Ocak ayı ön plana çıkıyor. Firmanın alışkanlıklarına göre telefonun, 14 veya 21 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor. Lansmandan hemen sonra iki haftalık ön sipariş dönemi başlayacak. Türkiye’de ise Şubat ayının başında cihazın raflarda yerini alacağı tahmin ediliyor.

Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın Türkiye fiyatı kesinleşmedi. Fakat önceki jenerasyondaki fiyatlandırmalara bakınca, yeni modelin 85.000 TL ile 95.000 TL arasında bir bedelle satışa çıkacağı öngörülüyor. Uluslararası pazarda ise baz model için 1.299 dolar seviyeleri konuşuluyor.

Teknik özellikler dikkat çekiyor

Cihazın donanım tarafında sızdırılan veriler kullanıcıları heyecanlandırdı. 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto lens dikkat çekiyor. Özellikle düşük ışıkta netlik sağlayan gelişmiş sensörler, yeni modelin en önemli avantajlarından biri olacak. QHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekran ile 120 Hz yenileme hızı da ekran deneyimini güçlendirecek.

S26 Ultra'da Snapdragon ve Exynos işlemci seçenekleri sunulacak. 5000 mAh batarya ve 45W üzeri hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım hedefleniyor. Bu özellikler, akıllı telefon kullanıcıları için hem performans hem de günlük kullanımda kolaylık sağlayacak yenilikler arasında yer alıyor.

S26 Ultra ile ilgili beklentiler

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli, rekabetçi fiyatı ve teknik gücüyle pazarda önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Gelişmiş kamera donanımı, hızlı şarj ve yüksek ekran çözünürlüğüyle bu model, özellikle fotoğraf ve video kalitesine önem veren kullanıcıların dikkatini çekiyor. Lansman süreci ve sonrasında, satış rakamlarının ve kullanıcı tepkilerinin teknoloji gündemini belirlemesi bekleniyor.