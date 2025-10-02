Son Mühür- Geçtiğimiz yılki Meclis açılışın ardından ''Terörsüz Türkiye'' sürecine tanık olan Başkent siyaseti, bu yılki Meclis açılışına damga vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partilerinin bir araya geldiği fotoğrafları konuşuyor.

Gün içinde aralarında İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da aralarında olduğu görüşmelerin ardından gece düzenlenen resepsiyonda CHP ve TİP hariç hemen hemen tüm partilerin yer aldığı kareler damga vurdu.

Her ikisi de AK Parti'den ayrılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da yer aldığı fotoğraf karelerini değerlendiren Şamil Tayyar siyasette yeni bir dönemin başladığına işaret etti.



Geçen yıl sürpriz gelmişti...



''Geçen yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı bir sürprizle başlamıştı.

MHP Lideri Bahçeli, DEM sıralarına giderek tokalaşmış, sonrasında Öcalan çağrısı gelmişti.

Derken ikinci çözüm süreci başladı.'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Bu yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa Davutoğlu ve Babacan, Cumhurbaşkanımızla aynı fotoğraf karesine girdi.

Müsavat Dervişoğlu da öyle.



Velhasıl, Cumhurbaşkanımız, CHP’siz muhalefeti bir araya getirdi.

Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir.

Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir.

Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir.

İmamoğlu sarmalı ve iç kavgadan sıyrılamayan CHP, giderek daha da yalnızlaşabilir.

Fotoğraflara bir de bu gözle bakalım derim.'' mesajı verdi.