Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67’ncisinde Ümraniye’de vatandaşlara seslendi.

Özgür Özel, Akın Gürlek’in Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığını ve buradan maaş aldığını açıkladı:

“Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca yazıyor ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatla atanmış isimler. Tek başına bu (Akın Gürlek), burada.

Ekrem Başkan’ı tutukladığı 23 Mart’ın da içinde olduğu günler, buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki ben 2 Ağustos’ta ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum’ deyince apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum HSK’ya, Adalet Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na: ‘Bir başsavcı başka görev alamaz’ derken, Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Ben görmeden -Türkiye’den olsa yakalayacağım-, Lüksemburg’tan yüklü euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?”

Şamil Tayyar'dan yanıt

Özgür Özel'in Akın Gürlek ile ilgili açıkladığı belgeler ve iddialarına eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'dan yanıt geldi. Tayyar'ın X hesabından verdiği yanıt şu şekilde:

''CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili iddiası gündemi hareketlendirdi. Doğrusunu yazalım.

Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısıyken Eti Maden’in yurtdışı birimine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ayda 26 bin lira huzur hakkı aldı. Başsavcı olunca yönetim kurulu üyeliği bitti. Geçiş dönemindeki Ekim 2024 dönemine ilişkin fazladan hesabına yatan ödemeyi iade etti.

Durum budur.''