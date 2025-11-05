Türkiye'nin önemli hukukçu isimlerinden biri olan Havvanur Yurtsever, son dönemde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilmesiyle adından söz ettiriyor. Kamu yönetimindeki kariyeri ve hukuk alanındaki uzmanlıklarıyla dikkat çeken Yurtsever, kamuoyunda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle hukuk bürokrasisinde üstlendiği görevler, kendisini ön plana çıkarıyor.

Havvanur Yurtsever'in eğitim geçmişi ve mesleki deneyimleri, kariyerindeki ilerlemenin temelini oluşturdu. Hukuk alanında farklı uzmanlıklarla donanan Yurtsever, hem bireysel avukatlık hem kamu idaresinde aktif görevler aldı.

Eğitim Hayatı ve İlk Yılları

1972 yılında Ankara'da doğan Havvanur Yurtsever, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lise eğitimini Hatay Antakya Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. İngilizce bilen Yurtsever, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatı boyunca İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku ve Arabuluculuk gibi hukuk dallarında uzmanlık ve sertifika programlarına katıldı.

Kamu ve Belediye Görevleri

1996 yılında serbest avukat olarak iş yaşamına başlayan Havvanur Yurtsever, Emlak Konut GYO AŞ’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 7. dönem meclis üyesi olarak çalıştı ve aynı dönemde meclis ikinci başkan vekilliği ile kadın komisyonu başkanlığı pozisyonlarında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ise 2014-2019 yılları arasında meclis üyeliği ve başkanlık divanı katip üyeliği yaptı. Ayrıca kadın, aile ve çocuk komisyonu başkanlıklarını yürüttü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Müşaviri ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlendi. Yurtsever’in görevleri, hem hukuk pratiği hem toplum hizmeti yönünden çeşitlilik gösterdi.

HSK Üyesi Havvanur Yurtsever Kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen Havvanur Yurtsever, yapılan seçimlerde üçüncü turda ad çekme yöntemiyle bu göreve geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Yurtsever, Samsun/Bafra kökenli. Evli ve üç çocuk annesi. Mesleklerindeki başarıları ve farklı kurumlarda üstlendiği rollerle Türkiye hukuk bürokrasisinin önemli isimleri arasında yer alıyor.