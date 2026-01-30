Evde bitki yetiştirenlerin, tatil veya uzun süreli evden uzak kalınan dönemlerde karşılaştığı kuruma sorunu, düşük maliyetli pet şişe düzeneğiyle çözüme kavuşuyor. Balkonlarda giderek yaygınlaşan yöntem, bitkilerin günlerce su ihtiyacını karşılayabiliyor.

Özellikle yaz aylarında saksı bitkilerinin düzenli sulanması ihtiyacı, hobi bahçeciliğiyle ilgilenenleri alternatif yöntemlere yöneltiyor. Profesyonel sulama sistemlerine ekonomik bir alternatif sunan düzenek, atık malzemelerin değerlendirilmesi açısından da dikkat çekiyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Uygulama, atık pet şişelerin küçük değişikliklerle birer su deposuna dönüştürülmesi esasına dayanıyor. Şişe kapaklarına açılan ince delikler sayesinde suyun akışı kontrol ediliyor. Su dolu şişeler, kapak kısmı toprağa gelecek şekilde saksıya yerleştiriliyor ya da balkon demirlerine dikey biçimde sabitleniyor.

Toprak kurudukça şişedeki su, yer çekimi ve ozmotik basınç etkisiyle yavaş yavaş toprağa sızıyor. Böylece bitki, günler boyunca ihtiyaç duyduğu suyu kesintisiz alabiliyor.

Su israfını da azaltıyor

Uzmanlar, yöntemin sadece bitkilerin kurumasını önlemediğini, aynı zamanda su tasarrufu sağladığını belirtiyor. Klasik sulamada suyun önemli bir kısmı buharlaşırken, damlama yöntemiyle su doğrudan kök bölgesine ulaşıyor. Ayrıca atık pet şişelerin bu şekilde değerlendirilmesi geri dönüşüme de katkı sunuyor.

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Düzeneğin verimli çalışması için kapağa açılan delik sayısının toprağın ihtiyacına göre ayarlanması gerekiyor. Çok geniş delikler suyun kısa sürede bitmesine, çok dar delikler ise tıkanmaya neden olabiliyor. Uzun süreli seyahatlerden önce sistemin birkaç gün test edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, doğru kurulan düzenegi sayesinde bitkilerin günlerce susuz kalmadığını ve gereksiz su tüketiminin de önüne geçildiğini belirtiyor. Böylece evden uzak kalınan dönemlerde bile saksı bitkileri güvenle korunabiliyor ve tasaruf sağlanıyor.