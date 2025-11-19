Dizinin prodüksiyonu Gold Film tarafından yürütülüyor ve senaryo Ayça Üzüm’e ait. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilen dizi, şehir atmosferini başarıyla ekrana aktarıyor. Dış mekanlarda kullanılan Beşiktaş, Galata ve Beykoz gibi tarihi semtler, karakterlerin hikâyelerine farklı bir derinlik katıyor ve izleyicilere gerçekçi bir deneyim sunuyor.

İstanbul’da Set ve Çekim Mekanları

Sakıncalı dizisinin ana çekim merkezlerinden biri İstanbul oldu. Özellikle Beşiktaş, Eminönü, Galata ve Beykoz gibi merkezî ve kültürel semtler prodüksiyonda ön plana çıktı. Dizi sahneleri, şehrin kozmopolit yapısından izler taşıyor; dar sokaklar, tarihi yapılar ve Boğaz’a yakın mekanlar ile hikaye zenginleştiriliyor.

Çiftlik Sahnelerinin Gerçek Adresi

Dizide dikkat çeken çiftlik sahneleri ise İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Emirlik Köyü'nde, İsakoğlu Çiftliği’nde çekiliyor. Kırsal atmosferiyle bilinen bu mekan, hem doğal yapısı hem de geçmişteki farklı yapımlara ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor. İsakoğlu Çiftliği, daha önce Aşka Düşman isimli dizinin de çekimlerinde kullanıldı ve Sakıncalı’da Süreyya karakterinin evi olarak yer aldı.

Kadro ve Yayın Dönemi

Dizide başrolleri Özge Özpirinçci (Süreyya Gökmen) ve Salih Bademci (Çetin Eroğlu) paylaşıyor. Oyuncu kadrosu Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Zeynep Eronat, Berk Bakioğlu gibi isimlerle destekleniyor. Sakıncalı dizisi 19 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi ve sezonun iddialı yapımları arasında öne çıktı. Çekimlere Eylül ayında başlandı, bölümler her hafta Çarşamba akşamı yayımlanıyor ve birbiriyle bağlantılı hikâyeler izleyicilere sunuluyor.