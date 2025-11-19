Ekranların yeni sezonda ilgiyle karşılanan dizilerinden biri olan Sakıncalı, sürükleyici hikayesi ve derin karakter analiziyle öne çıkıyor. Dram türündeki bu yapımda, başrol dışında yardımcı karakterler de izleyiciye güçlü duygular yaşatıyor. Dizinin merkezinde, adalet arayışının ve bireysel mücadelelerin gölgesinde şekillenen hayatlar var. Yan karakterlerin detaylı işlenişi, hikayenin inandırıcılığını artırıyor.

Sakıncalı'da emekli komiser İhsan Başelli kimdir

Sakıncalı dizisinin yan karakterlerinden biri olan İhsan Başelli, geçmişinde disiplin ve fedakarlıkla dolu bir yaşam sürmüş emekli bir komiser olarak dikkat çekiyor. İhsan, eşini kaybettikten sonra iki kızına hem annelik hem babalık yaptı. Dışarıdan bakıldığında sert ve disiplinli bir yapısı olan İhsan’ın, kızlarına karşı büyük bir sevgi beslediği görülüyor. Dizide zaman zaman “yaşlılık hezeyanı” gibi algılanan sözleri, aslında önemli sırlar barındırıyor. Komiser İhsan, adalet duygusunu ve gerçeğin peşinde olmayı hayatının merkezinde tutan bir karakter.

İhsan Başelli'nin oyunculuk kariyeri

İhsan Başelli karakterine Beyti Engin hayat veriyor. 44 yaşında olan Beyti Engin, Çanakkale doğumlu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu. Yoğun tiyatro geçmişine sahip oyuncu, seslendirme alanında da başarılı işlere imza attı. Ulan İstanbul’da Hayri, Kurtlar Vadisi Pusu’da Deli Hüsnü, No: 309’da Şadi Sarıhan gibi farklı rollerde yer alan Engin, Sakıncalı dizisinde ağır makyaj ve değişen beden diliyle 60’lı yaşlarında bir komiseri canlandırıyor. Engin’in güçlü karakter analizleri ve oyunculuk performansı, onun ekranlarda geniş kitleler tarafından sevilmesinde etkili oldu.