Bu çerçevede KVKK, çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olunmaması için vatandaşlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

Alışveriş yapacağınız internet sitesinin iletişim bilgilerinin doğru olduğundan emin olunmalı; 3D güvenlik sistemi ve SSL sertifikasının varlığı kontrol edilmeli.

Kredi kartı bilgilerinin çalınma riskini azaltmak için çevrim içi alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.

Alışveriş sırasında yalnızca gerekli bilgiler paylaşılmalı, gereksiz bilgi taleplerine karşı dikkatli ve sorgulayıcı olunmalı.

Farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmaktan kaçınılmalı; şüpheli durumlarda şifreler ve parolalar hemen değiştirilmelidir.

E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden gelen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı; güvenilirliği doğrulanmamış bağlantılar açılmamalıdır.

Çevrim içi işlemler aceleye getirilmemeli; hızlı davranmak sahte siteleri, zararlı linkleri ve dolandırıcılık içeriklerini fark etmeyi zorlaştırabilir.

Sahte sitelere dikkat

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş için tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce sitenin URL’sini kontrol etmek olduğunu vurguluyor. Ayrıca, alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının sahte siteleri ayırt etmede yol gösterici olabileceğine dikkat çekiyor ve pop-up ile mesajlar aracılığıyla acele karar almaya yönlendiren durumlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtiyor.