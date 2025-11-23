Guterres, bilimsel verilerin, 2030’ların başında küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini belirterek, bunun dünya genelinde daha fazla açlık, felaket ve yerinden edilmeye yol açacağını söyledi.

Guterres, bazı çevrelerin on yıllardır inkar ettiği bu durumun bilimsel verilerle kesinleştiğini aktararak, "Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz, daha fazla sıcaklık ve açlık, daha fazla felaket ve yerinden edilme" dedi. Ancak, şimdi güçlü adımlar atılması halinde yüzyıl sonundan önce sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecenin altına çekilebileceğine de dikkat çeken Guterres, bunun uzlaşma ve cesaret gerektirdiğini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı verdikleri taahhütleri yerine getirme fırsatlarının zaman geçtikçe kaybolduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, küresel emisyon kesintilerine yönelik mevcut çabaların yeterli olmadığını belirtti. Hızlı hareket edilmemesi ve emisyonlarda ciddi azaltımlar sağlanmaması halinde bunun “birçokları için ölüm fermanı” anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Guterres, ekonomilerin dalgalı fosil yakıt piyasalarına bağımlılıktan korunması gerektiğini vurgulayarak, çoğu ülkenin doğru destekle emisyonlarını on yıl içinde yarıya indirmesi, 2050’ye kadar net sıfıra ulaşması ve sonrasında net negatife dönmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Bütün bunların "öngörülebilir, erişilebilir ve garantili bir finansman" olmadan gerçekleşemeyeceğine işaret eden Guterres, gelişmiş ülkelerin 2035 yılına kadar bu alana her yıl en az 300 milyar dolar ayırması gerektiğinin altını çizdi.

Bu hedefler konusunda ülkelere uzlaşmaya varmaları için çağrıda bulunan Guterres, liderlere, "1,5 derece tek kırmızı çizginiz olmalı. Liderlik zamanı. Cesur olun. Bilimi takip edin. İnsanları kârdan önce tutun" ifadeleriyle seslendi.