Son Mühür / Osman Günden - Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için 1 trilyon 475 milyar TL’lik bütçe teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini açıklarken, Hekimsen açıklanan verileri eleştirerek, OECD verileri ile Türkiye verilerini karşılaştırdı. Hekimler, pratisyen hekimlerin ücretlerini, sağlık personeli sayılarını, randevu ve şehir hastanesi sistemini sayılar veriler üzerinden eleştirdi.

Sağlık bütçesi OECD’nin çok altında

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 bütçesinin OECD ortalamasının çok altında kaldığını belirten Hekimsen yetkilileri, “OECD ortalaması: 5.967 USD. Türkiye: 2.309 USD, OECD ortalamasının %61 altında Sağlık harcamasının GSYH payı OECD: %9,3, Türkiye: %4,7. Türkiye hâlâ sağlığa en az pay ayıran OECD ülkelerinden biri” dedi. Hekimsen, şu değerlendirmeleri yaptı;

Pratisyen hekim ücretleri ortalama çalışan gelirinin 2–4 Katı

OECD ortalamalarına göre pratisyen hekimlerin geliri şöyle; OECD genel ortalama: 2,1 kat, Türkiye: 2,0 kat, Macaristan: 3,6 kat, Şili / Polonya / İspanya: 2,4–2,5 kat. Türkiye, OECD ortalamasının altındadır ve gelişmiş ülkelerle arası çok açıktır. Türkiye ortalamaya yakın görünse de iş yükü OECD’nin 3–4 katıdır; reel memnuniyet çok düşüktür. OECD verilerine göre serbest çalışan pratisyen hekimler maaşlı çalışan pratisyen hekimlerden çok daha fazla kazanıyor.

Hekim ve hemşire sayısı en düşük ülkelerden biriyiz

Sağlık Bakanlığı’nın “1,5 Milyon Sağlık Ordusu” söylemi de OECD verileriyle uyuşmuyor. OECD 2025 verileri, Türkiye’de hekim sağlık çalışanlarının en düşük istihdam yoğunluğu ve en yüksek iş yükü ile hizmet verdiğini gösteriyor. Hekim Sayısı (bin kişiye) OECD: 3,9, Türkiye: 2,4, Hemşire Sayısı (bin kişiye) OECD: 9,2 Türkiye: 3,1 oranındadır. Türkiye, nüfus başına düşen hekim ve hemşire sayısında OECD’nin en düşük ülkelerinden biridir.

Aile hekimliği: “1.859 ilaç yazılabilir hale getirildi”

Aile hekimi ne kadar çok ilaç yazarsa gelirinden o kadar kesinti yapılıyor. Üstelik “Türkiye çok ilaç kullanıyor” söylemi de bilimsel verilerle desteklenmiyor. OECD Antibiyotik Kullanım Oranı OECD: 15,6. Türkiye: 12,1. Aile hekimlerini “ilaç yazıyor” diye bordroda kesintiye gitmek bilimsellikten uzaktır.

Şehir hastanelerine ödenen paralar neden bütçede yok?

OECD verileri, Türkiye’de hekimlerin reel gelir artışının OECD ülkeleri içinde en düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Hekimlerin alım gücü artmadı, aksine eridi. Bunu ne OECD doğruluyor ne de hekimlerin cüzdanı. Bakan bey , 72 branşta aynı gün randevu alınabildiğini söylüyor. Ancak 5 dakikada muayene gerçeği, nitelikli sağlık hizmetini düşürmüş durumda. OECD sağlık memnuniyeti verileri de bu durumu açıkça gösteriyor. Şehir hastaneleri hususunda “Yönetimin tamamı bakanlığımızdadır” deniliyor. Peki bu hastanelere ödenen tutarlar bütçede nerede? Hekimlerin havuza gelir aktarımlarında bu ödemeler dikkate alınmakta mıdır?

Hekim Göçü: “412 hekim gitti” demek tabloyu gizliyor

3.025 hekim daha yurtdışı için iyi hal belgesi aldı. Gerçek göç eğilimi rakamlardan çok daha yüksek. Tıp fakültesi mezunları artsa da kontenjanların kontrolsüz şişirilmesi, sağlık sistemine alarm veriyor. Hekim sayısını artırmak başarı değildir; nitelikli hekim yetiştirmek başarıdır.

Bakan Memişoğlu'ndan yatırım açıklaması

Öte yandan Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, bütçe konuşmasında yıl sonuna kadar 6 acil durum hastanesini hizmete sokmayı planladıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, “Asrın Felaketi, büyük depremin yaşandığı bölgemizde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne, İskenderun, Payas, Nurdağı ve Oğuzeli Devlet Hastaneleri olmak üzere toplam 1.250 yatak kapasiteli 6 Acil Durum Hastanesini hizmete açtık. Yıl sonuna kadar Altınözü, Erzin, Türkoğlu, Nurhak, Çelikhan Devlet Hastaneleri ve Kahramanmaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 824 yatak kapasitesine sahip 6 Acil Durum Hastanemizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yine deprem bölgesinde 1.875 yataklı Gaziantep Şehir, 350 Yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk, 100 yataklı Adana Karşıyaka Devlet ve 50’şer Yataklı Diyarbakır Çermik ile Osmaniye Bahçe Devlet Hastanelerinin inşaat çalışmalarını tamamladık” şeklinde konuştu.