Seferihisar’a bağlı Düzce Köyü Hereke mevkiinde bulunan ve 15. yüzyıla tarihlendirilen medrese ile hamam kalıntılarının ciddi risk altında olduğu bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemal Şendikici, yapıların uzun süredir bakımsız bırakıldığını ve yıkım tehlikesinin her geçen gün arttığını ifade etti.

“Yapısal bozulmalar açık şekilde görülüyor”

Şendikçi, sahada yapılan gözlemlerde duvar ayrışmaları ve derz boşalmalarının belirgin hale geldiğini belirtti. Taş kayıpları ve yüzey aşınmalarının arttığını kaydeden Şendikçi, örtü sistemine ait bölümlerde ciddi eksiklikler bulunduğunu aktardı.

Yoğun bitki örtüsü ile nemin yapılar üzerindeki tahribatı hızlandırdığını dile getiren Şendikici, özellikle hamam kalıntısında iç mekân düzenine ilişkin mimari izlerin giderek silikleştiğini söyledi.

“Kırsal Osmanlı mirası açısından önemli”

Hereke mevkiindeki medrese kalıntısının erken Osmanlı dönemine ait kırsal eğitim yapıları arasında yer aldığını vurgulayan Şendikici, yapının mimari ve tarihsel açıdan önemli veri potansiyeli taşıdığını belirtti.

Hamam kalıntısının ise yerleşimin sosyal yaşamı ve gündelik kültürü hakkında bilgi sunabilecek nitelikte olduğunu ifade eden Şendikici, alanın korunmasının kültürel miras açısından zorunluluk olduğunu kaydetti.

“Belgeleme ve koruma gecikmemeli”

Kalıntıların bilimsel yöntemlerle acilen belgelenmesi gerektiğini dile getiren Şendikici, rölöve çalışmalarının yapılması, malzeme analizlerinin gerçekleştirilmesi ve statik dayanım testlerinin uygulanmasının gecikmemesi gerektiğini söyledi.

Aksi halde mevcut hasarın geri dönüşü zor bir noktaya ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere çağrı

Şendikici, medrese ve hamam kalıntılarının koruma önceliğine alınması, hasar tespit analizlerinin yapılması, restorasyon projelerinin hazırlanması ve alanın çevresel ile fiziksel olarak güvence altına alınması gerektiğini ifade etti

Tarihi yapıların korunmasının hem kültürel mirasın sürdürülebilirliği hem de bölgenin kimliği açısından önem taşıdığı belirtildi.