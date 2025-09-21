Ali Koç ile girdiği seçim yarışını kazanarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, kongrenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saran, camiaya teşekkür ederek ilk hedeflerini paylaştı.

“Bu sorumluluğun farkındayız”

Seçim sonrası heyecanını dile getiren Sadettin Saran, kongre üyelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak, başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak.”

Tüzük değişikliği vurgusu

Saran, Fenerbahçe’de tüzük değişikliğine gideceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İlk işimiz tüzüğü değiştirmek. ‘3 sene şampiyon yapamayan gider’ maddesini getireceğiz. Liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu yeniden canlandıracağız. İnşallah şampiyon olacağız.”

“Basınla adil ve şeffaf olacağız”

Yeni başkan, medya ilişkilerine de değinerek adil ve şeffaf bir anlayış benimseyeceklerini söyledi:

“Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcıya çevireceğiz ve bunları önemseyeceğiz. Bu konuda kararlıyız.”

Mazbata süreci

Mazbata teslimiyle ilgili de konuşan Saran, önceliği takımın hazırlıklarına verdiklerini belirtti:

“Çarşamba günü takım Zagreb’e gidiyor. Hazırlıklar yapıldı. Ali Bey’e ‘Siz gidin, biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız’ dedim. Takımın gidişi öncelikli. Perşembe veya cuma mazbatayı teslim alacağız.”

“Tedesco’nun yanındayız”

Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuşan Saran, güven mesajı verdi:

“Tedesco’ya, ‘Bundan sonra beraberiz’ diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız.”

“İlk işim Samandıra’ya gitmek”

Mazbatayı aldıktan sonra Samandıra’yı ziyaret edeceğini açıklayan Sadettin Saran, sözlerini şöyle noktaladı:

“Takımı biz kurmadık demiyoruz, bu takım bizim takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyunculara sahibiz. Sonuna kadar yanlarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim Samandıra’ya gitmek olacak.”