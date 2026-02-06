Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadro planlamasında beklenen hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın geçici transferi konusunda Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile anlaşma sağladı. TFF'ye yapılan resmi bildirimle birlikte genç futbolcunun sezon sonuna kadar turuncu-lacivertli formayı giyeceği kesinleşti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta görev alan ve 2 asist üreten oyuncu, daha fazla süre alarak maç tecrübesini artırması amacıyla İstanbul ekibinin yolunu tuttu.

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olan Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbol serüvenine henüz 6 yaşındayken İzmir'in köklü kulübü Altay'ın altyapısında başlayan Karataş, tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek, Ocak 2020'de 1. Lig'de ilk profesyonel maçına çıkarak kariyerinde önemli bir adım attı. Altay formasıyla Süper Lig'deki ilk sınavını ise 6 Kasım 2021 tarihinde Antalyaspor karşısında verdi.

GALATASARAY TRANSFERİ VE KİRALIK DÖNEMLERİ

Altay'da sergilediği başarılı grafik, Kazımcan Karataş'ı büyük kulüplerin transfer listesine taşıdı. Oyuncu, 1 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'daki ilk sezonunda 12 maçta süre alan Karataş, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı. Gelişimini sürdürmesi adına 2024 yılında önce MKE Ankaragücü'ne, ardından Rusya Premier Ligi ekiplerinden Orenburg'a kiralanan oyuncu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de defalarca ay-yıldızlı formayı terletti.