Son Mühür - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftası, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak karşılaşma, 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem olarak Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu görev yapacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 16 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko haftaya lider girerken, sarı-lacivertli ekip derbiyi kazanması halinde üst üste 7. galibiyetini elde edecek. Son 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray MCT Technic ise 18 maçta 11 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya averajla 6. sırada başladı.

Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı istatistikler

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray ile oynadığı son 7 maçı da galip tamamladı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonundan bu yana ligde rakibine karşı üstünlüğünü sürdürüyor. Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyeti ise 2021-22 sezonunun ikinci yarısında geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Nisan 2022’de deplasmanda oynanan mücadelede rakibini 76-70 mağlup etmişti.