Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynanacak karşılaşma öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Tesislerde

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamlarken, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Teknik Heyet ve Futbolcularla Buluştu

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetle görüşen Saran, futbolcular ve tesis personeliyle de tanıştı.

Birlik ve Kenetlenme Mesajı

Başkan Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparak, futbolculara Dinamo Zagreb karşılaşması öncesinde başarı dileklerini iletti.