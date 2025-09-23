Son Mühür - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 18'e çıkardı.

Fark açıldı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönmesi, Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalması ve Beşiktaş'ın Göztepe karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından Süper Lig'de 6. haftanın sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranları düşerken, Beşiktaş ile Trabzonspor’un oranlarında artış yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki oran farkı ise iki katına çıktı. İşte güncel şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 22.00 (Eski oran: 29.00)

Beşiktaş: 22.00 (Eski oran: 15.00)

Fenerbahçe: 2.70 (Eski oran: 2.29)

Galatasaray: 1.34 (Eski oran: 1.46)