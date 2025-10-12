Tenis dünyasında baskın bir isim olan Aryna Sabalenka, Wuhan Açık yarı finalinde Jessica Pegula karşısında mücadele verdi. Sabalenka, önceki üç yıl üst üste Wuhan’da şampiyonluk yaşadı ve bu turnuvada 20 maçlık galibiyet serisiyle sahaya çıktı. Pegula ise rakibi karşısında son setteki etkileyici geri dönüşüyle finalde Coco Gauff’un rakibi olmayı başardı.

Turnuvanın yüksek tempolu maçlarından birinde Sabalenka üçüncü seti iki kez servis kırarak önde tamamladı. Maç puanlarını yakaladıysa da Pegula, üst üste dört oyun kazanarak maçı 2-6, 6-4, 7-6 (7-2) skoruyla bitirdi. Pegula bu başarısıyla hem kendisine olan güvenini yineledi, hem de son haftalarda oynadığı uzun ve üç setlik maçların avantajını kullandı.

Aryna Sabalenka Kimdir?

Beyaz Rusya doğumlu Aryna Sabalenka, kadın tenisinde son yılların en başarılı isimleri arasında yer alıyor. Dünya bir numarası olarak Wuhan’da üst üste üç turnuvada şampiyonluk elde etti. Güçlü servisleri ve agresif oyunu Sabalenka’yı kortta fark yaratan bir sporcu haline getirdi. Kariyerinde birçok önemli turnuvada kupalar kazandı ve toplamda çiftler dahil yüzlerce galibiyete ulaştı.

Sabalenka, 2025 Wuhan Açık’a gelmeden önce, önceki yıllarda da turnuvada zirveye çıkmayı başardı. Wimbledon ve diğer büyük organizasyonlarda da istikrarlı performansıyla tenis camiasında adından sıkça söz ettiriyor.

Maçta Teknik Detaylar ve İstatistikler

Wuhan Açık yarı finalinde Sabalenka, iki kez maç puanı şansı yakaladı fakat Pegula’nın son bölümlerindeki direnci galibiyeti getirdi. Pegula ise son sette 5-2 geriden gelerek dört oyunu üst üste kazandı. Tie-break’te 7-2 üstünlük sağladı ve Amerika Açık şampiyonu Coco Gauff’un finaldeki rivalı oldu.

Turnuvada dikkat çeken bir diğer isim ise Gauff oldu. O, Jasmine Paolini’yi 6-4, 6-3’lük setlerle mağlup ederken üst üste 11 servis kırmanın yaşandığı ilginç bir maç oynadı. Sabalenka - Pegula maçında ise rakamlar, Sabalenka’nın servis kırma gücünü ve Pegula’nın son set direncini net biçimde gösteriyor.

Wuhan’daki yarı final karşılaşması, tenis severlere yüksek tempo, teknik mücadele ve istatistiklerle dolu unutulmaz bir maç sundu. Pegula’nın geri dönüşü ve Sabalenka’nın 20 maçlık galibiyet serisinin sona ermesiyle turnuva, finale doğru heyecanı artırdı.