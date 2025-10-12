Son Mühür- Nijerya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası elemeleri için taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yaşadığı teknik arıza nedeniyle Angola’nın başkenti Luanda’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın ön camında oluşan çatlak, büyük bir güvenlik riski oluştururken, kafilede Süper Lig’in önemli kulüpleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Wilfred Ndidi ve Victor Osimhen’in de bulunduğu öğrenildi. Olay, futbol camiasında endişeye yol açtı.

Süper Lig'den iki yıldız kafiledeydi

Yaşanan bu tehlikeli durumun ardından Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, resmi açıklamalar yaparak futbolcularının sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Beşiktaş, açıklamasında Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri yolculuğunda futbolcuları Wilfred Ndidi’nin de içinde bulunduğu uçağın, camındaki çatlak sebebiyle Luanda'ya acil iniş yaptığını doğruladı. Siyah-beyazlı kulüp, Ndidi ve tüm kafileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Galatasaray ise yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçakta kendi futbolcuları Victor Osimhen’in de yer aldığını belirterek, tüm kafileye aynı dilekleri iletti. İki kulübün de yıldız isimlerinin uçakta bulunması, olayın önemini Türkiye kamuoyu açısından artırdı.

Kulüplerden sevindirici haber: Futbolcuların sağlık durumu iyi

Yaşanan tehlikeli anların ardından en sevindirici haber, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde geldi. Beşiktaş Kulübü, teknik ekibinin Ndidi ile hızla temas kurduğunu ve kendisinin yanı sıra takım arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini bildirdi. Nijerya Milli Takımı’nın yetkilileri de yaptıkları ilk açıklamalarda, camdaki çatlağın pilotun zamanında müdahalesiyle büyük bir kazaya dönüşmeden atlatıldığını ve tüm yolcuların güvende olduğunu belirtti. Uçağın acil iniş yapmasının ardından Nijeryalı yetkililer, kafileyi hedef maça ulaştıracak alternatif ulaşım yöntemlerini devreye sokmak için çalışmalara başladı.