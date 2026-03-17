Beyoğlu’nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydana gelen feci yangın, tüm mahallede derin bir hüzne yol açtı. İki katlı bir binayı hedef alan alevler, bir bebeğin hayattan kopmasına neden olurken iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı.

Beyoğlu’nda şafak vakti yangın

İstanbul Beyoğlu, bugün güne acı bir haberle uyandı. Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Ufak Köprü Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir yapıda, saat 06:00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katında aniden yükselen alevler, kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin zamana karşı yarışı ve acı kayıp

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye personeli, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane bir çalışma başlattı. Yoğun dumanın tahliye edildiği esnada bina içerisinden iki kişi yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yangının en şiddetli olduğu noktada mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yanan dairede uzun süre soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Olay yeri inceleme ve adli süreç başlatıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla binada detaylı bir çalışma yürüttü. Küle dönen giriş katında yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte, talihsiz bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahallede büyük üzüntüye yol açan olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ederken, yangının kesin çıkış sebebi uzman ekiplerin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacak.

