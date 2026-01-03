Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Buca ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarını alamadığı gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi krize dönüşmüştü.

Aralarında temizlik işleri personelinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin belediye emekçisi, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle hizmet üretimini durdurmuştu.

Başkan’ın yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı

Maaş krizi sürerken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın işçilerin eyleme başladığı gün Türkiye dışında olduğu öğrenilmişti.

Duman’ın, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası’nda tatilde bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Başkan’ın yurtdışında tatilde olması, hem çalışanlar hem de ilçe sakinleri arasında tepkilere yol açmıştı.

Mehmet Sevigen: "Bunlar gerçek CHP’li değil"

Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP yönetimini ve Buca Belediyesi’ni sert sözlerle eleştirdi. Sevigen, Buca’daki tabloyu “kabul edilemez” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar gerçek CHP’li değil, bunlar Özgür Özel’in getirdiği isimlerdir. Belediye çalışanları ekmek mücadelesi verirken başkanın tatile çıkması kabul edilemez.

Elbette herkesin özel hayatı olabilir, ancak orada insanlar ekmek için mücadele ederken keyif sürmek doğru değildir.”

“Derhal istifa etmeli” çağrısı

Sevigen, belediye bütçesinin kullanımına ilişkin de ağır iddialarda bulunarak, Başkan Duman’ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

CHP yönetimine çağrıda bulunan Sevigen, “Bu tablo karşısında istifa etmelidir. Aksi halde CHP yönetimi derhal gereğini yapmalıdır” dedi.

Parti yönetimine açık çağrı

CHP kimliğiyle İzmir’de seçim kazanıldığını vurgulayan Sevigen, yaşananların partinin tabanında rahatsızlık yarattığını belirterek, “CHP’ye oy veren insanlar ezilemez. Ben eski bir parti yöneticisi olarak bu duruma sessiz kalamam” ifadelerini kullandı.