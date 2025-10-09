Son Mühür- Gazze'deki ateşkes planına onay veren Hamas liderlerinden Musa Ebu Marzuk,

''Trump, Cuma günkü Nobel Barış Ödülü oylaması öncesine Gazze anlaşmasını yetiştirmeye çabalıyor.'' mesajı verdi.

Gazeteci Yıldıray Oğur, ''Nobel Barış Ödülü ilk defa bir işe yarıyor'' hatırlatmasında bulundu.



Trump'ı kimler ödül için aday göstermişti?



Nobel Barış Ödülü'nü alma konusunda en güçlü adaylar arasına giren ABD Başkanı Trump'ı hem ABD kongresinden hem de uluslararası liderlerden ödüle aday gösteren isimler olmuştu.

Cumhuriyetçi, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Georgia Temsilciler Meclisi Üyesi Buddy Carter, Norveçli Hukuk Profesörü Anta Alon-Beck dışında Gazze'de soykırıma imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rwanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen Trump'ın Nobel Barış ödülü alması gerektiğini savunmuştu.