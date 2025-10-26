Roma’nın simgelerinden biri olan Pantheon’da, turist güvenliğini tartışmaya açan üzücü bir olay yaşandı. 69 yaşındaki Japon turist, cuma gecesi antik yapının dış duvarından düşerek hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, talihsiz turist kızıyla birlikte Roma’yı ziyaret ediyordu. Kızının ifadesine göre babası aniden fenalaşarak dengesini kaybetti ve yaklaşık 7 metre yükseklikten hendeğe düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı zorlayarak müdahale etti ancak turistin yaşamı kurtarılamadı.

Pantheon çevresindeki duvarların, yıllardır dinlenmek isteyen ziyaretçiler tarafından sıkça kullanıldığı biliniyor. Bu olay, tarihi yapılarda yetersiz güvenlik önlemleri ve artan turist yoğunluğu konusunu yeniden gündeme getirdi.

Roma polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzmanlar son dönemde kentte artan benzer olaylara dikkat çekti. Bu yıl içinde Roma’da meydana gelen üçüncü turist ölümü olan olay, kentin güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.