İsrail, Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Son olarak Nusayrat Mülteci Kampı’nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, saldırıyı üstlenerek yaptığı açıklamada hedefin “İslami Cihat Hareketi’ne mensup bir kişi” olduğunu iddia etti. Açıklamada, söz konusu kişinin İsrail’e saldırı hazırlığında olduğu öne sürülürken, ordu “tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı operasyonlara devam edeceğini” belirtti.

Gazze’de ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde belirlenen “sarı hat”tan çekilmişti. Ancak ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ordusu, çeşitli gerekçelerle bölgede zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.