Son Mühür- Brezilya ile Senegal arasında oynanan hazırlık maçında Brezilya sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ancak maç sonu yaşanan bir detay, Türkiye’de özellikle Galatasaray camiasında büyük bir hareketlilik yarattı.

Jakobs ile forma değiştirdi

Karşılaşmanın ardından Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Senegal Milli Takımı’nda görev yapan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs ile forma değişimi yaptı. İkilinin samimi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyada takibe aldı

Rodrygo’nun maç sonrası yalnızca forma değişimiyle kalmayıp Jakobs’u Instagram üzerinden takip etmeye başlaması dikkat çekti. Bu adım, taraftarların transfer olasılıklarını yeniden gündeme getirmesine neden oldu.

Taraftardan yoğun ilgi

24 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede Galatasaraylı taraftarların yorum yağmuruna tutuldu. Taraftarlar, yıldız oyuncuya sosyal medya üzerinden binlerce mesaj göndererek transfer çağrısında bulundu.

Real Madrid’de geri plana düştü

Xabi Alonso’nun göreve başlamasının ardından bu sezon daha az süre alan Rodrygo’nun ayrılık ihtimali bir süredir konuşuluyordu. Brezilyalı futbolcunun adı yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

Galatasaray cephesini hareketlendiren paylaşım

Rodrygo’nun hem forma değişimi hem de takibe alma hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, sarı-kırmızılıların olası bir sürpriz transfere kapıyı araladığını gösterdi.