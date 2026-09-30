Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl heyecanla beklenen kültür sanat etkinliklerinden Yeniden Sinematek gösterimleri, ekim ayında yeni sezonuna başlama kararı aldı.

Bu yılki program, dünya sinemasının efsane isimlerinden Robert Redford’a ithaf edildi.

Doğumunun 90. yılına özel hazırlanan “Robert Redford Bakışı” başlıklı özel program, usta oyuncu, yönetmen ve yapımcının sinema tarihine geçen beş önemli yapıtını İzmirli izleyicilerle buluşturacak.

Gösterimler, ekim ayı boyunca her perşembe akşamı saat 19.30’da Elhamra Sahnesi’nde ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İlk gösterim 1 Ekim’de

Sezonun açılış filmi, 1969 yapımı "Sonsuz Ölüm" (Butch Cassidy and the Sundance Kid) olarak belirlendi.

George Roy Hill’in yönettiği, senaryosunu William Goldman’ın ele aldığı yapım, Vahşi Batı’nın ünlü kanun kaçakları Butch Cassidy ve Sundance Kid’in hikayesini konu alıyor.

Robert Redford ve Paul Newman’ın unutulmaz bir ikili oluşturduğu film, 1970 Akademi Ödülleri’nde üç dalda ödül kazanmıştı. Yapım, 1 Ekim Perşembe akşamı izlenebilecek.

"Bulunduğumuz Yol"

8 Ekim’de ekranlara gelecek 1973 yapımı "Bulunduğumuz Yol" (The Way We Were), II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’sının siyasi ortamında şekillenen bir ilişkiyi konu alıyor.

Sydney Pollack imzalı filmde Redford, başrolü Barbra Streisand ile paylaşıyor. Farklı dünya görüşlerine sahip iki insanın zamanla değişen dinamiklerini konu alan eser, En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olmuştu.

"Başkanın Bütün Adamları"

15 Ekim programında bulunan 1976 yapımı "Başkanın Bütün Adamları" (All the President's Men), ABD tarihinin en büyük siyasi skandallarından Watergate’i gün yüzüne çıkaran gazetecilerin mücadelesini anlatıyor.

Alan J. Pakula’nın yönettiği ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar’ını kazanan film, araştırmacı gazetecilik alanında sinema dünyasının önemli yapımları arasında gösteriliyor.

Yönetmen koltuğunda Redford

Robert Redford’un ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 1980 yapımı "Sıradan İnsanlar" (Ordinary People), 22 Ekim’de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Judith Guest’in aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, yaşadıkları büyük bir kaybın ardından toparlanmaya çalışan bir ailenin psikolojik süreçlerini ele alıyor.

Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil dört dalda Akademi Ödülü almıştı.

"Sona Doğru"

Programın 29 Ekim’de gösterilecek son filmi ise J.C. Chandor’un yazıp yönettiği 2013 yapımı "Sona Doğru" (All Is Lost) olacak.

Hint Okyanusu’nda teknesi hasar alan bir denizcinin hayatta kalma mücadelesini işleyen film, Redford’un neredeyse hiç diyalog kullanmadan sergilediği performansla dikkat çekiyor.