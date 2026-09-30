Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Dikili Belediyesi’nde çalışan memurların Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında elde ettiği hakların, belediye yönetimi tarafından tek taraflı olarak durdurulduğu iddia edildi. Belediye yönetiminin, sözleşmede yer alan bazı ödemeleri “ödemiyorum” diyerek uygulamama kararı aldığı öne sürüldü. Memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen ise söz konusu hakların, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında elde edilmiş kazanılmış haklar olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, imzalanmış ve yürürlükte bulunan sözleşme hükümlerinin tek taraflı olarak uygulanmamasının kabul edilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca daha önce ödenen hakların geriye dönük olarak çalışanlardan talep edilmesine de karşı çıkıldı. Tüm Yerel Sen, belediye yönetiminin söz konusu uygulamadan vazgeçmemesi ve sözleşme hükümlerini yeniden uygulamaması halinde hukuki ve demokratik yollarla mücadele başlatacağını açıkladı.

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetimi memurlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi;

Değerli Dikili Belediye Emekçileri;

Dikili Belediyemizde, kesinleşmiş bir Sayıştay kararı bulunmaksızın, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden doğan kazanılmış haklarımızın idare tarafından tek taraflı olarak kesilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Dikili Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanmış ve halen yürürlükte bulunan bir Toplu İş Sözleşmesi varken, “bu maddeyi kabul etmiyorum, bu ücreti ödemiyorum” anlayışıyla sözleşme hükümlerinin tek taraflı olarak uygulanmamasını ve bugüne kadar ödenmiş olan hakların geriye dönük olarak emekçilerden talep edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Emeğin yok sayılmasını, emekçinin görmezden gelinmesine taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmenin kendi kafasına göre düşürmesini uygulanmasını kabul etmiyoruz. Tüm Yerel Sen olarak açıkça ifade ediyoruz: İmza altına alınmış, yürürlükte bulunan ve emekçilerin kazanılmış hakları haline gelen hiçbir hakkın tek taraflı uygulamalarla ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Emekçinin alın teri üzerinden hiçbir hak gaspına sessiz kalmayacağız. Üyelerimizin ve tüm memur emekçilerinin kazanılmış haklarını korumak için hukuki, demokratik ve meşru mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dikili Belediyesi'nde yaşanan bu uygulamaya karşı gerekli girişimler ve mücadele süreci Tüm Yerel Sen olarak başlatılacaktır. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İdare tarafına uyarıyoruz bu yapılan yanlışlıktan vazgeçin Sözleşme hükümlerinin bir an önce uygulayın Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın Tüm Yerel Sen. "