Robert Redford, 16 Eylül 2025 tarihinde 89 yaşında Utah'daki Sundance evinde uykusunda hayatını kaybetti. Hollywood'un efsane oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Redford'un ölüm sebebi açıklanmadı ancak yaşıyla ilgili sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Charles Robert Redford Jr. olarak 18 Ağustos 1936'da Santa Monica, Kaliforniya'da doğan Redford, 89 yıllık ömrü boyunca sinemaya ve sanatın gelişmesine büyük katkılarda bulundu. Dört çocuk sahibi olan Redford'un çocukları Scott, Shauna, David James ve Amy Redford'dur.

Robert Redford Kimdir ve Kariyeri

Santa Monica'da Charles Robert Redford ve Martha Redford'un oğlu olarak dünyaya gelen Redford, beyzbol bursuyla Colorado Üniversitesi'ne başladı ancak 18 yaşında annesinin ölümü sonrası yaşadığı alkol problemi nedeniyle bursunu kaybetti. Brooklyn'deki Pratt Enstitüsü'nde sahne tasarımı eğitimi aldı ve ardından New York'taki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü.

1960'lı yıllarda televizyon dizilerinde rol alan Redford, "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents", "Maverick" ve "Route 66" gibi ünlü yapımlarda yer aldı. 1967'de Jane Fonda ile birlikte oynadığı "Barefoot in the Park" filmiyle Hollywood ile tanıştı. Asıl büyük çıkışını ise 1969'da Paul Newman ile birlikte oynadığı "Butch Cassidy and the Sundance Kid" filmiyle yaptı.

Ödülleri ve Mirası

Redford hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanında büyük başarılara imza attı. "The Sting" (1973) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar adaylığı aldı. 1980'de yönettiği "Ordinary People" filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı. Kariyeri boyunca BAFTA, Altın Küre, Screen Actors Guild Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Kennedy Center Honors ve Özgürlük Madalyası gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Çocukları ve Aile Hayatı

Robert Redford'un dört çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden olan çocukları Scott Anthony Redford (1959-1959), Shauna Jean Redford (1960), David James "Jamie" Redford (1962-2020) ve Amy Hart Redford (1970). En büyük oğlu Scott bebekken ani ölüm sendromunden hayatını kaybetti. Oğlu Jamie, 2020'de karaciğer kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat etti. Kızı Amy da aktris ve yönetmendir.

Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Redford, bağımsız sinemaya verdiği destekle de tanınır. "All the President's Men", "Out of Africa", "The Natural" gibi klasikleşmiş filmlerde rol alan efsane oyuncu, 2018'de oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı ancak daha sonra bu kararından vazgeçti.