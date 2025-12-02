Son Mühür- Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, hakem kararlarına yönelik rahatsızlığını Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmek üzere Riva’ya gitti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Yasin Kol’un derbi yönetimi

Görüşmenin ana başlığını, derbide düdük çalan hakem Yasin Kol oluşturdu. Galatasaray cephesi, Kol’un kararlarının maçın gidişatını olumsuz etkilediğini savunarak hakemin performansından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

10 dakikalık videolu sunum yapıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, derbideki tartışmalı pozisyonlardan oluşan 10 dakikalık bir video hazırlayarak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na sundu. Videoda, kararların takım aleyhine olduğunu düşündükleri anlar detaylı şekilde yer aldı.

"Bir daha maçımıza atanmasın"

Galatasaray, Yasin Kol’un bundan sonraki süreçte Galatasaray karşılaşmalarında görev almamasını istedi. Yönetim ayrıca hakemle ilgili disiplin sürecinin değerlendirilmesini talep etti.

“Derbide operasyon yapıldı”

Toplantıda Galatasaray cephesi, derbide kendilerine yönelik bir “operasyon” yapıldığını düşündüklerini ifade etti. Bu nedenle hakemin performansının sadece hata değil, sistematik bir problem olduğunu savundular.

Hacıosmanoğlu taleplere şaşırdı

Kulüp kaynaklarına göre Galatasaray’ın Yasin Kol’un tamamen devre dışı bırakılması talebi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırttı. TFF tarafının konuyu kurullar nezdinde değerlendireceği belirtiliyor.