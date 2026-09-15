Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan parti, isim engel takıldı. "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi ile benzerlik taşıması gerekçesiyle Yargıtay'ın gönderdiği tebligat partide yeni isim arayışlarını başlatırken, gazeteci Hasan Çölmekçi bu durumun aylar öncesinden belli olduğunu ifade etti.

"Yargıdan döneceğini söylemiştik"

Gelişmeleri değerlendiren Hasan Çölmekçi, "Biliyorsunuz Yargıtay bir karar aldı. Dedi ki; Siz isminizi değiştirin çünkü daha önce isminde yeni olan bir başka parti başvuru yapıyor. Yargıtay oranın olamayacağını söylüyor, şimdi de aynı şekilde Yenilik Partisi başvurmuş YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesini istiyor. Bunu da ilk kurulurken biz 'yeni' ismini duyduğumuzda hem eskiden kalma bir partinin yeni isminin olduğunu hem de yeni isminin bu nedenle kullanılmaması gerektiğini dile getirmiştik" dedi.

"Yöneticiler bunu nasıl görmüyor?"

Parti yönetiminin tutumunu eleştiren Çölmekçi, "Görünen köy kılavuz istemez. Böyle bir şeyin olmayacağını biz görüyoruz ama YENİ Parti’nin yöneticileri nasıl görmüyor? Gerçekten çok ilginç. Şaşırdım yani. Acele bir şekilde mi kurdular acaba? Zaten Türk siyasi tarihinde yeni ismini kullanan birçok parti var. Bu şekilde bir isim seçilmesi 'eskileri de çağrıştırıyor' demiştik o zaman ve yargıdan da döneceğini söylemiştik. Nitekim de öyle oluyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Çölmekçi 21 Temmuz 2026 tarihinde uyarmıştı

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, partinin kuruluş aşamasında 21 Temmuz 2026 tarihli Gündem Masası programında 'yeni' isminin seçimin yanlış olduğunu ve bu ismin kullanılamayacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Böyle bir parti ismi olamaz. Türk siyasetinde 1993 yılında kurulmuş bir YENİ Parti var. Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal kurmuştu bunu. Turgut Özal ölmeden önce Cumhurbaşkanı olduktan sonra kardeşi onun getirdiği ekonomik yolu ilerletmek açısından bu partiyi kurmuştu. Ardından Yusuf Bozkurt bunu yapamayınca kardeşi Korkut Özal’a devretmişti. Ağabeyi Korkut Özal da seçimlere girdi ve 0,17 oy aldı YENİ Parti ve Demokrat Parti’yle birleşti. Yani şu anda denenmiş bir YENİ Parti varken Türk siyasi tarihinde tekrardan YENİ Parti’nin kurulması olmaz. Sanırım bu isim kullanılmaz. Böyle bir isim konulamaz ve başarısız olmuş bir partinin üzerinden de yürümek yanlış bence."