İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan gezisinde suçluların iadelerine ilişkin temaslarını hatırlatarak kırmızı bültenle aranılan 438 kişinin iade edildiğini açıkladı.

Gürcistan’dan 438 kişinin iadesi sağlandı

Gazetecilere çarpıcı açıklamalar yapan Bakan Çiftçi "Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yur dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim" diye konuştu.

8 ayda 684 kişi Türkiye’ye iade edildi

8 aylık sürede Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan 684 kişinin ülkemize iade edilmesini sağladıklarının altını çizen Çiftçi sözlerine söyle devam etti:

"Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar."

Okulların açıldığı gün operasyon

Okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik yurt genelinde operasyonlar yapıldığına değinen İçişleri Bakanı Çiftçi,

"Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda bin 8 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok ilan veren, eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelikti. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı. Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.