Son Mühür- İstanbul Savcılığı'nın Şişli Belediyesine yönelik soruşturmasında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında, Eylül ayında bu kez "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklama kararı verilmişti.

Şahan'ın gündeminde ise Nobel Kimya Ödülü^nin kazanan Filistinli bilim insanı Prof. Omar Yaghi vardı.

''Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Filistinli bilim insanı Prof. Omar Yaghi’yi yürekten kutluyorum.'' diyen Şahan,

''Ürdün’de yokluk içinde, elektriksiz ve temiz suya sınırlı erişimi olan, kalabalık bir hanede büyüyen; henüz 15 yaşında ABD’ye göç eden Yaghi, bugün çöl havasından su üreten teknolojilerle insanlığa umut oluyor.



Sözleri ışık tutuyor...



Prof. Yaghi’nin sözleri tüm coğrafyamıza ışık tutuyor:

“30 yaş altı insanların yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Bu gezegende barış yok. Bu insanları da yanımıza alamazsak, refah da olmayacak.

Filistin’den yükselen bu başarı, 60 yıllık mücadelenin kilometre taşıdır. Filistin’in toprak bütünlüğü ve tarihsel, kültürel ve bilimsel varlığı için verdiği mücadele devam edecektir.'' hatırlatmasında bulundu.

Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Filistin asıllı ABD vatandaşı Yaghi, ayrıca Wolf Kimya Ödülü, Albert Einstein Dünya Bilim Ödülü ve Tang Ödülü gibi birçok uluslararası ödülün de sahibi.