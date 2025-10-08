Son Mühür- Google’ın resmi blog sayfasında yer alan açıklamada, programın önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği belirtildi.

Bir yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz erişim sayesinde öğrenciler, en yeni yapay zeka araçlarını deneyimleme ve bu teknolojiyi eğitim ve iş yaşamlarına entegre etme imkanına sahip olacak.

Bu adımın amacı, Türkiye’deki gençlerin dijital becerilerini güçlendirmek, yenilikçi projeler geliştirmelerine destek olmak ve üretkenliklerini artırmak olarak açıklandı.

Dijital dönüşümde Türkiye vurgusu

Google, açıklamasında Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine özel bir vurgu yaptı. Şirketin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Dijital dönüşüm, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde giderek daha belirleyici bir rol oynuyor.

E-ticaretten fintek çözümlerine, dijital devlet uygulamalarından teknolojik altyapıya kadar pek çok alanda Türkiye, bölgesinde güçlü bir konum elde etmiş durumda.

Bu yolculukta Google da sunduğu platformlar ve araçlarla vatandaşların, işletmelerin ve kamu kurumlarının gelişmesine katkıda bulunuyor.”

Yapay zeka eğitimde yeni dönemi başlatıyor

Gemini 2.5 Pro’nun ücretsiz olarak sunulması, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka ile üretim, kodlama, araştırma ve analiz alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayacak.