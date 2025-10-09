Amerikalı ikonik ressam ve televizyon kişiliği Bob Ross'un 30 orijinal tablosu, ABD'deki kamu yayıncılığı hizmetlerine (PBS) mali kaynak sağlamak amacıyla dünya çapında bir açık artırma serisiyle satışa sunuluyor. Sanatçının hayranları ve koleksiyonerler için eşsiz bir fırsat sunan bu satışlardan elde edilecek gelirin, 850 bin dolar ile 1,4 milyon dolar arasında bir değere ulaşması bekleniyor. Bu girişim, özellikle federal fon kesintileri nedeniyle zor günler geçiren yerel televizyon kanallarını desteklemeyi hedefliyor.

Müzayedeler Los Angeles'ta başlıyor

Kamu yayıncılarının mali sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu önemli inisiyatifin ilk ayağı, 11 Kasım'da Los Angeles'ta bulunan Bonhams müzayede evinde gerçekleştirilecek. Amerika'daki başlangıcın ardından, Bob Ross'un eserlerinin satışı küresel bir ilgiyle karşılanacak şekilde Londra, New York ve Boston'daki diğer prestijli müzayedelerde devam edecek. Bu uluslararası satış zinciri, sanatçının dünya çapındaki popülaritesini ve eserlerine olan talebi yansıtıyor.

Gelir, kırsal yayıncılığı destekleyecek

Elde edilen gelirin tamamının, ABD'deki yerel kamu televizyon kanallarına aktarılacağı bildirildi. Bu fonların kullanımında özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki kamu yayıncılarının yayın hayatını devam ettirebilmeleri amaçlanıyor. Bu destek, kamu televizyonlarının eğitim, kültür ve haber programlarını geniş kitlelere ulaştırma misyonunu sürdürmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Bob Ross'un eserleri, böylece sanatçının programlarında savunduğu pozitif etkiyi toplumsal faydaya dönüştürmüş olacak.

'The Joy of Painting'in mirası

1980'li yıllarda yayımlanan ve dünya çapında izleyici kitlesine ulaşan 'The Joy of Painting' adlı televizyon programıyla tanınan Bob Ross, sanatseverlere "mutlu küçük ağaçlar" ve "huzurlu dağlar" çizmeyi öğretmişti. 1995 yılında vefat eden ressam, yarattığı olumlu imaj ve basit tekniklerle milyonlarca insanı resim sanatıyla tanıştırmıştı. Şimdi, onun bu sanatsal mirası, hayatını adadığı kamu yayıncılığına mali can suyu sağlayarak yeni bir anlam kazanıyor. Bu müzayede serisi, sadece sanat eserlerinin satışı değil, aynı zamanda Bob Ross'un televizyon aracılığıyla yaydığı iyilik ve toplumsal destek ruhunun bir devamı niteliğinde. Sanat ve medya dünyası, bu özel satış serisine büyük ilgi gösteriyor.