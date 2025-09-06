“Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, düzenleme ile görev ve yetki alanları sağlık hizmeti ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tanımlandı.

Görev tanımlarında netleşme ve güncelleme

Anestezi teknikerleri: Görev ve yetki alanları, sağlık hizmetlerinin gereklerine uygun olarak netleştirildi.

Diş protez teknikerleri: İş ve görev tanımları güncellenerek mesleğin standartları belirlendi.

Sağlık bakım teknisyenleri: Kişisel bakım, refakat, ilaç ve numune süreçlerindeki roller yönetmelik kapsamına alındı, mevcut tanımlar güncellendi.

Nükleer tıp teknikerleri: İş ve görev tanımları yapılarak, kritik tanı ve tedavi süreçlerinin bu alanda özel eğitimli personel tarafından yürütülmesi sağlandı.

Amaç: standartlaşma ve etkinlik

Düzenleme ile hem meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi hem de ülke genelinde uygulama birliği sağlanması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde standartlaşmanın güçlendirilmesi ve hizmet etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.