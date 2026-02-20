Son Mühür- 20 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) mali yapısında ve kredi teminat süreçlerinde önemli güncellemeler yapıldı. Düzenleme ile kurumun terminolojisi modernize edilirken, kredi geri ödemelerinde banka teminat mektubu sürelerine dair yeni bir sınır getirildi.

Finansal terminolojide modernizasyon

Yayımlanan "Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, kurumun organizasyon şemasındaki ve görev tanımlarındaki terminolojide değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 91, 92 ve 110’uncu maddelerinde yapılan düzenlemeyle, daha önce kullanılan "Muhasebe" ibareleri "Mali İşler ve Finans" olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte Mali İşler birimi; bilumum mali ve finansal işler ile bunların muhasebeleştirilmesinden sorumlu genel yetkili merci olarak tanımlandı.

Pay dağılım oranları güncellendi

Yönetmeliğin 105’inci maddesinde yapılan teknik bir değişiklikle, daha önce "1/3" olarak uygulanan oran "1/2" şeklinde güncellendi. Bu düzenlemenin kurumun mali dağıtım ve planlama süreçlerinde işlem kapasitesini etkilemesi bekleniyor.

Kredi garanti mekanizmalarına 48 ay vade düzenlemesi

En dikkat çekici maddelerden biri olan 108’inci maddeye eklenen yeni hükümle, kredi garanti veya kefalet mekanizmalarına ilişkin süreçler netleştirildi. Yeni düzenlemeye göre; Kurumun taraf olduğu protokoller kapsamında başvurulan kredilerde, banka teminat mektupları kabul edilebilecek.

Söz konusu teminat mektuplarının süresi; kredi geri ödeme vadesinden az olmamak kaydıyla, azami kırk sekiz ay (48 ay) olarak belirlendi. Bu adımın, basın kuruluşlarının finansmana erişiminde ve teminatlandırma süreçlerinde standart bir uygulama sağlaması hedefleniyor.

Yürürlük ve uygulama

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve toplam 7 maddeden oluşan bu yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarih olan 20 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü sorumlu olacak.