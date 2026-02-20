Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Türkiye’nin iki kritik bakanlığında bakan yardımcılığı kadroları sil baştan yenilendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılan atamalarda hem Adalet hem de İçişleri Bakanlığı’nda çok sayıda isim görevden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.

Adalet Bakanlığı'nda tam kadro değişim

Adalet Bakanlığı'nda görev yapan mevcut dört bakan yardımcısının tamamı görevden alındı. Yayınlanan 2026/60 sayılı karara göre:

Görevden Alınanlar: Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar.

Yeni Atananlar:

Abdullah Aydoğdu

Burak Ceyhan

Can Tuncay

Sedat Ayyıldız

İçişleri Bakanlığı'nda valiler Bakan yardımcılığına getirildi

İçişleri Bakanlığı’nda da benzer bir hareketlilik yaşandı. 2026/61 sayılı karar ile üç bakan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine tecrübeli mülki idare amirleri getirildi:

Görevden Alınanlar: Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş.

Yeni Atananlar:

Ali Çelik (Hakkari Valisi)

Kübra Güran Yiğitbaşı (Afyonkarahisar Valisi)

Mehmet Cangir

