İran’da devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde, rejim yanlılarının düzenlediği kitlesel gösterilere İran’ın dini lideri Ali Hamaney’den dikkat çeken bir destek geldi. Hamaney, sokaklara çıkan kalabalıkları tebrik ederek, bu gösterileri “dış güçlere karşı verilen açık bir uyarı” olarak değerlendirdi.

“Harika bir iş çıkardınız” mesajı

Rejim yanlısı protestolara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Hamaney, katılımcıların “harika bir iş çıkardığını” belirtti. Gösterilerin, İran’a karşı kurulduğunu öne sürdüğü yerli ve yabancı odakların planlarını boşa çıkardığını savundu.

Hamaney, “İran’ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini bir kez daha göstermiştir. Bu, Amerikalı siyasetçilere aldatmacalarını durdurmaları için verilen net bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Rejim yanlıları birçok kentte sokaktaydı

Hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025’te başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar sürerken, rejim yanlısı gruplar da Tahran başta olmak üzere birçok şehirde meydanlara çıktı.

Başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Meşhed ve Şiraz gibi büyük kentlerde toplanan kalabalıklar, hükümete destek sloganları attı.

Enghelab Meydanı’na yürüyüş

Tahran’da Enghelab Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen rejim yanlıları, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıdı. Gösteriler sırasında “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganlarının atıldığı görüldü.

Protestolar sürüyor

İran genelinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan ve hükümet karşıtı bir nitelik kazanan eylemler devam ederken, ülkede hem karşıt hem de rejim yanlısı gösterilerin eş zamanlı sürmesi dikkat çekiyor.