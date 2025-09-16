Son Mühür- Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un dünya çapında 48 haber kuruluşuyla birlikte yürüttüğü uluslararası araştırmada, İsviçre bankalarındaki 18.000 hesap incelendi. Araştırma, isimsiz bir kaynağın Süddeutsche Zeitung’a bilgi sızdırmasıyla başladı.

Elde edilen verilere göre, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı olarak görev yapan ve 1995’ten bu yana Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgeyi fiilen yöneten Vasıf Talibov’un oğulları Seymur ve Rıza Talibov’un Credit Suisse ve birkaç bankadaki hesaplarına 2007–2012 yılları arasında 20 milyon doların üzerinde para yatırıldığı belirlendi.

Paravan şirketler ve para aklama iddiası

OCCRP, iki kardeşe ilişkin makalesinde dikkat çekici bir ayrıntıya yer verdi:

“Sızan bankacılık kayıtları, Talibov’un oğullarının aldığı milyonların Azerbaycan ve Troika Para Aklama sistemiyle bağlantılı paravan şirketlerden geldiğini gösteriyor.”