Son Mühür/ Emine Kulak- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Ocak 2026 tarihli hal günlük fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklanan listede birçok sebze ve meyvede yüksek fiyatlar dikkat çekerken, bugün için güncel fiyatların henüz paylaşılmaması piyasada belirsizlik yarattı. Bu gelişmelerin ardından gözler İzmir pazarlarına çevrildi.

En yüksek fiyat patlıcan ve muzda

24 Ocak tarihli Antalya hal fiyatlarına göre en yüksek ürünler arasında patlıcan 50 TL ile ilk sırada yer aldı. Dolma biber, kapya biber, kabak ve yerli muz 40 TL’den işlem görürken, ithal muzun fiyatı 75 TL’ye kadar çıktı. Domates 30 TL, limon 30 TL, patates 18 TL, ıspanak 20 TL, karnabahar 15 TL, beyaz lahana ve düz marul ise 10 TL olarak açıklanmıştı.

İzmir pazarları için zam beklentisi

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, Antalya’dan her gün düzenli olarak fiyat listeleri aldıklarını ancak bugün için henüz liste ulaşmadığını belirtti. Erişen, son günlerde etiketlere art arda zam geldiğini ifade ederek, İzmir pazarlarında da yeni zamların kapıda olduğunu söyledi.

Erişen, “Daha dün ve dünden önceki gün etiketlere zam gelmişti. Bugün de zam bekliyoruz. Antalya’da fiyatlar yükselmiş durumda. İzmir için de aynı şekilde artış bekliyoruz. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan domates ve salatalıkta fiyat artışı öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde tablo daha netleşecek” dedi.

“Pazarcı da ağlıyor”

Üretim koşullarına da değinen Erişen, Antalya’da fırtına yaşanmadığını ve yağışların seralara zarar vermediğini vurguladı. İzmir genelinde ise özellikle Seferihisar’da yağışların etkili olduğunu belirten Erişen, bölgede yoğun sera üretimi bulunmadığını söyledi.

Erişen, “Seferihisar’da yüklü sera yok, ağırlıklı olarak mandalina var ve onun da artık sonuna gelindi. Antalya’da fiyatlar çok yükseldi. Bu fiyatlar yükseldikçe pazarcı da ağlıyor. Kış aylarında tezgah açan pazarcı sayısı azalıyor. Fiyatların bu kadar yükselmesi bizim de elimizi kolumuzu bağlıyor” ifadelerini kullandı.

Belirsizlik sürüyor

Antalya’dan gelecek yeni hal fiyat listeleri beklenirken, hem esnaf hem de tüketici önümüzdeki günlerde fiyatların seyrini yakından takip ediyor. Özellikle temel mutfak ürünlerindeki artışın, pazar alışverişini daha da zorlaştırmasından endişe ediliyor.