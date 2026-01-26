Son Mühür/ Seçil Ünlü - Sivil toplum alanında yürüttüğü sosyal projeler ve aldığı ödüllerle tanınan Pelin Uğur, adaylık açıklamasında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu bağlılığın altını çizdi. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Uğur, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye idealini gelecek kuşaklara taşımanın temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Genel kurul tarihi açıklandı

ADD Konak Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla 9. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.00’te Eşrefpaşa Caddesi No:265 Park Apartmanı K:1 D:1 Bayramyeri / İzmir adresindeki dernek binasında yapılacağı bildirildi.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.00’te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

“İzmir’in Kuvayi Milliye ruhuna yakışır bir Konak şubesi için adayım”

Konuşmasında her Türk yurttaşının, özellikle de her Türk kadınının Cumhuriyet’e borcu bulunduğunu vurgulayan Uğur, bu borcun Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak ödenebileceğini dile getirdi. Konak ilçesinde 111 mahalle bulunmasına rağmen ADD Konak Şubesi’ne kayıtlı aktif üye sayısının 307 olduğuna dikkat çeken Uğur, Atatürkçü düşünceye gönül veren tüm yurttaşları çoğulcu ve siyaset üstü bir anlayışla mücadeleye davet etti.

Burs ve yurt vurgusu

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi cemaatlerin, tarikatların karanlığına teslim etmeyeceğiz” diyen Uğur, burs ve barınma desteğinin günümüz koşullarında hayati önem taşıdığını belirtti. Bu alanda proje ve etkinliklerle somut destek sağlanacağını kamuoyuna açıkladı.

“Vatan bölünmez, bayrak indirilmez”

ADD çatısı altında Konak sokaklarında aktif saha çalışmaları yürütüleceğini belirten Uğur, derneğin yalnızca bekleyen değil, kapı kapı dolaşan, sosyal dayanışmayı büyüten bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti. Atatürk’ün fotoğrafı ve Türk bayrağının olmadığı ev, mekân ve eğitim kurumu bırakmama hedefini dile getirdi.

“İzmir laiktir, laik kalacak”

Demokrasi şehri İzmir’in laikliğin kalesi olduğunu vurgulayan Uğur, laiklik konusunda taviz verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Üyesi ve gönüllüsü olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi adına da konuşan Uğur, Anayasa’nın 42. maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alınan laik, bilimsel ve kamusal eğitim ilkesine bağlılıklarını yineledi.

ÇEDES Projesi kapsamında imamların okullara görevlendirilmesinin anayasal laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Uğur, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve çocukların ideolojik hedeflere alet edilmesine karşı mücadele kararlılığını dile getirdi.

Sanat ve kültür projeleri öne çıktı

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan Uğur, geleneksel Türk sanatları, Atatürk temalı sergiler ile çocuklara yönelik sanat ve müzik projeleriyle yıllardır Cumhuriyet kültürünü yaşattıklarını ifade etti. Bu çalışmaların ADD Konak Şubesi çatısı altında daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

“Karanlığa inat, aydınlık yarınlar için”

Pelin Uğur, adaylığını bilimin ve aklın ışığında, daha katılımcı, daha görünür ve sahada mücadele eden bir dernek anlayışı oluşturmak amacıyla açıkladığını belirterek, Cumhuriyet kadını olarak tarihsel sorumluluğunu yerine getirme çağrısıyla sözlerini tamamladı.