Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de meydana gelen bina çökmesinde Bilir ailesi büyük bir trajedi yaşadı. Mevlana Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bina aniden çökerken, enkaz altında kalan 5 kişilik aileden yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarılmıştı.

Olay sırasında evde bulunan anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ve çocukları Muhammet Emir (12) ile Hayrunnisa Nur (14) ise hayatını kaybetmişti.

Dilara Bilir enkazdan yaralı kurtarıldı

Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Dilara Bilir, olayın hemen ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın durumu birkaç gün sonra stabil hale geldi. Doktorların kontrolünde iyileşme süreci başlayan Dilara, kısa süre önce normal servise alındı.

Ailesinin ölüm haberini psikologlar verdi

Doktorlar, Dilara’ya ailesinin yaşamını yitirdiği haberini hemen vermedi. Psikolojik destek ekibiyle birlikte yapılan değerlendirmelerin ardından, acı haber genç kıza bugün psikologlar eşliğinde iletildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dilara Bilir haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Amcasının yanında kalmak istiyor

Tedavi süreci devam eden Dilara Bilir’in, taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği öğrenildi.